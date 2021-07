Nordea Markets kutter kursmålet – anbefaler fremdeles kjøp

Onsdag presenterte Equinor sine kvartalstall, noe som resulterte i at aksjen falt 2,1 prosent til 172,42 kroner. Nå velger Nordea Markets å kutte kursmålet på Equinor-aksjen fra 210 til 200 kroner samtidig som kjøpsanbefalingen opprettholdes.

Krevende konsensusestimater

Ifølge TDN Finans beskriver Nordea Markets andrekvartalsrapporten som relativt begivenhetsløs ettersom det nylig har blitt gjennomført en kapitalmarkedsdag. Analytikeren mener likevel at tallene var noe på den myke siden, sett i lys av det meglerhuset omtaler som noe krevende konsensusestimater.

Carnegie opprettholder sin kjøpsanbefaling og kursmål på 220 kroner mens Kepler Cheuvreux gjentar sin hold-anbefaling og kursmål på 185 kroner.

I andre kvartal 2021 hadde Equinor inntekter på 17,46 milliarder dollar, opp fra 16,13 milliarder dollar i samme periode i 2020. Oljegiganten fikk et driftsresultat på 5,3 milliarder dollar, mot et negativt driftsresultat på 472 millioner dollar for et år siden.

Konsernsjefen kjøpte aksjer

– Vi leverer et sterkt resultat i andre kvartal. God operasjonell drift og kontinuerlig fokus på verdiskaping har gjort at vi skaper høyere verdi fra økte råvarepriser, uttale konsernsjef Anders Opedal i forbindelse med kvartalstallene.

Opedal benyttet onsdagen til å kjøpe 2.900 Equinor-aksjer for rundt 505.000 kroner.

Torsdag formiddag stiger Equinor-aksjen 1,0 prosent til 174,10 kroner.