Røkke-selskap får kjøpsanbefaling

Danske Bank Markets starter dekning av Aker Horizons med et kursmål på 36 kroner aksjen, hvilket resulterer i en kjøpsanbefaling.

Det fremgår av analyse fra meglerhuset fredag, ifølge TDN Direkt.

Danske Bank tror at Aker Horizons er i en sterk posisjon, og etter deres syn burde kombinasjonen av ingeniørkunnskap, historie om entreprenørskap, og tilgang til kapital gi verdiskapning på investert kapital.

Aker Horizons Investeringsselskap som utøver aktivt eierskap i selskaper innenfor fornybar energi og lavkarbonløsninger.

Selskapet eier 51 prosent av aksjene i både Aker Offshore Wind og Aker Carbon Capture, og har en eierandel i REC Silicon.

Aker Horizons har dessuten industrielle ambisjoner på områder som hydrogen og annen grønn teknologi.

I analysen fremgår det at Danske Bank Markets har brukt en NAV-fremgangsmåte hvor de brukte markedsverdi for porteføljeselskapene Aker Carbon Capture, Aker Clean Hydrogen og Aker Offshore Wind og bokverdi for Rainpower og Supernode.

«For Mainstream Renewable Power er verdivurderingen 25,5 kroner pr aksje, hvilket totalt sett tilsier et samlet kursmål på 36 kroner AKH-aksjen, tilsvarende 1x NAV», skriver meglerhuset i analysen.

Siden børsnoteringen er aksjen ned hele 41,9 prosent.