Meglerhus venter fremdeles kursoppgang etter ukens nyheter

Onsdag presenterte Equinor sine kvartalstall, noe som resulterte i et kursfall på 2,1 prosent. Torsdag endte aksjen på 175,06 kroner etter en kursoppgang på 1,5 prosent.

Etter å ha sett nærmere på kvartalstallene gjentar Norne Securities sin hold-anbefaling med kursmål på 195 kroner.

«Equinors andrekvartalsrapport var en ikke-hendelse ettersom alle viktige meldinger var kommunisert på kapitalmarkedsdagen forrige måned. Selv om Equinor vil fortsette å dra fordel av høye olje- og gasspriser, og gi anstendig avkastning til aksjonærene gjennom utbytte og tilbakekjøp av aksjer, vil sentimentet trolig forbli påvirket av de vesentlig reduserte avkastningsforventningene fra de fornybare investeringene», skriver Norne Securities i en oppdatering.

Meglerhusenes dom

Denne uken har Nordea Markets kuttet kursmålet på Equinor-aksjen fra 210 til 200 kroner samtidig som kjøpsanbefalingen ble opprettholdt. Carnegie har opprettholdt sin kjøpsanbefaling og kursmål på 220 kroner mens Kepler Cheuvreux har gjentatt sin hold-anbefaling og kursmål på 185 kroner.

I andre kvartal 2021 hadde Equinor inntekter på 17,46 milliarder dollar, opp fra 16,13 milliarder dollar i samme periode i 2020. Oljegiganten fikk et driftsresultat på 5,3 milliarder dollar, mot et negativt driftsresultat på 472 millioner dollar for et år siden.

Konsernsjefen kjøpte aksjer

– Vi leverer et sterkt resultat i andre kvartal. God operasjonell drift og kontinuerlig fokus på verdiskaping har gjort at vi skaper høyere verdi fra økte råvarepriser, uttale konsernsjef Anders Opedal i forbindelse med kvartalstallene.

Opedal benyttet onsdagen til å kjøpe 2.900 Equinor-aksjer for rundt 505.000 kroner.

Fredag formiddag omsettes aksjen for 173,70 kroner, ned 0,8 prosent.