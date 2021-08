Carnegie anbefaler kjøp etter torsdagens nyheter

Torsdag presenterte DNO sine kvartalstall. I andre kvartal 2021 hadde oljeselskapet inntekter på 184 millioner dollar – 74 millioner lavere enn konsensus på 258 millioner dollar. Driftsresultatet endte på 60,9 millioner dollar, mot et negativt driftsresultat på 80,8 millioner i samme kvartal året før.

Ifølge TDN Direkt beskriver DNB Markets og Pareto Securities kvartalstallene som lavere enn ventet, mye på grunn av lavere produksjon og høyere kostnader i kvartalet.

Carnegie mener derimot at aksjekursen har falt for mye, samtidig som det ser ut til at utbetalingene fra KRG vil fortsette fremover. Tallknuserne oppgraderer derfor sin anbefaling på DNO-aksjen fra hold til kjøp.

«Vår hovedbekymring har vært KRG-betalingene, men det ser nå ut til at de har ligget stødig på rundt 55 millioner dollar pr måned de siste fire månedene», skriver Carnegie, ifølge TDN Direkt.

Meglerhuset har senket EPS-estimatet for 2021 med 11 prosent for å regne inn det svake andrekvartalsresultatet samtidig som produksjonsestimatet fra Tawke-lisensen er marginalt nedjustert.

Fredag omsettes aksjen for 8,44 kroner, ned 2,8 prosent.