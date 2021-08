Har godkjent DNO-kjøp

De kurdiske regionale myndighetene i Irak (KRG) har nå godkjent DNOs kjøp av ExxonMobils resterende 32 prosent eierandel i Baeshiqa-lisensen, opplyses det i en børsmelding.

Parallelt er lisensen erklært kommersiell, og planer er nå sendt inn for fast-track-utvikling, inkludert produksjon fra tidligere borede, men suspenderte brønner.

– Dette oppkjøpet og planene for fast-track understreker vår tro på potensialet i Baeshiqa-lisensen og vårt generelle mer langsiktige engasjement i Kurdistan, sier DNO-styreleder Bijan Mossavar-Rahmani i en kommentar, og påpeker at når selskapet får grønt lys for utvikling fra myndighetene, vil produksjonen være måneder unna, heller enn år.

Etter oppkjøpet har operatør DNO en eierandel på 64 prosent (80 prosent betalende). Turkish Energy Company sitter på 16 prosent (20 prosent betalende), mens KRG eier 20 prosent.