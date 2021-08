Meglerhus: Selg Nel før kvartalsrapporten

I en fersk oppdatering anbefaler SpareBank 1 Markets å selge unna Nel-aksjer i forkant av at selskapet legger frem resultatene for andre kvartal 19. august.

Nel Hydrogenselskap som tilbyr løsninger for å produsere, lagre og distribuere hydrogen.

Har sine røtter i Norsk Hydros produksjon av vannelektrolysører, som begynte i 1927.

Ble kjøpt opp av Øystein Stray Spetalen og Strata Marine & Offshore i 2011 og fikk navnet NEL Hydrogen.

Har hovedkontor i Oslo, og adm. direktør er Jon André Løkke.

Ifølge TDN Direkt lister meglerhuset opp tre grunner til hvorfor det mener det er på tide å selge:

Svake kvartaler har en tendens til å ha betydelig negativ effekt på aksjekursen.

Nel har hatt lav ordreinngang i løpet av andre kvartal 2021 og året som helhet. Det gjør SpareBank 1 Markets mindre sikre på estimatene på mellomlang sikt, og skaper usikkerhet til om Nel vil klare å opprettholde sin posisjon som en av markedslederne.

Den eneste måten meglerhuset klarer å rettferdiggjøre dagens aksjekurs på er dersom IEAs og IRENAs netto nullutslippsscenarioer blir virkelighet. Det synes ikke SpareBank 1 Market virker sannsynlig.

Kraftig kursfall

Mens SpareBank 1 Markets har et kursmål på 8,50 kroner, nedjusterte DNB Markets-analytiker Martin Huseby Karlsen i forrige uke sitt kursmål fra 12 til 11 kroner og anbefalte salg. Ved utgangen av juli var det ingen norske meglerhus som anbefalte kjøp av Nel-aksjen.

Tidligere i sommer måtte også storbanken JP Morgan sable kursmålet fra 28 til 15 kroner og nedjustere fra «hold» til «selg».

Nel har lenge vært en populær aksje blant småsparerne, men så langt i år har aksjen falt om lag 43 prosent, og i juli var den Nordnet-kundenes fjerde mest solgte aksje.

Ifølge Finanstilsynets shortregister er det også mange som vedder på ytterligere kursfall, ettersom shortandelen i Nel er på over 7 prosent, noe som tilsier at over 100 millioner aksjer for tiden er shortet.