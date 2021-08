Kina gjenåpner kullgruver for å møte økende kraftbehov

Den nasjonale kommisjonen for utvikling og reform opplyser at 15 gruver spredt over hele landet har gjenåpnet virksomheten. I forrige uke startet 38 gruver i det indre Mongolia opp igjen, totalt 53 gruver.

Den samlede kapasiteten til disse gruvene overstiger 110 millioner tonn.

President Xi Jinping har samtidig lovet at Kina skal bygge ned kullkraften og at vippeåret skal være 2030. Deretter skal Kina arbeide for å oppnå klimanøytralitet i løpet av 30 år.

Kina er verdens største forurenser og står for en tredel av klimagassutslippene.