Saudi-Arabia blir utfordret i Asia

Ved inngangen av denne uken oppjusterte Saudi-Arabia statlige oljeselskap Saudi Aramco sin oljepris til det asiatiske markedet, skriver TDN Direkt.

Nå kan de imidlertid virke som at den asiatiske, spesielt den kinesiske oljeetterspørselen er i ferd med å minske på grunn av usikkerhet rundt delta-varianten av coronaviruset. Samtidig blir olje fra eksempelvis USA og Russland tilbudt til mer konkurransedyktige priser.

Oppjusterte prisen

Saudi Aramco srudde opp prisen for Arab Medium og andre tungoljer med 0,2-0,3 dollar per fat for september, til de som nå er den høyeste prisen på fire måneder, ifølge TDN. Samtidig blir amerikanske tungoljer tilbudt til en lavere pris sammenliknet med forrige måned, mens den russiske oljen også er billigere.

Bloomberg påpeker at det kan føre til at asiatiske raffinerier kjøper mindre volumer fra Aramco og et spotmarked som forblir tregt.