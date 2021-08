SATSER KNALLHARDT: Åge Remøy (t.h.) og Rem Offshore går «all in» i havvind og bestiller to CSOV-nybygg med opsjoner på ytterligere to. Prisen for de to første skipene er tilsammen om lag én milliard kroner. Her er Remøy i dialog med Sturla Henriksen. Foto: Ivan Kverme