Trevor Milton selger Nikola-aksjer for 685 millioner kroner

Nikola-gründer Trevor Milton har solgt Nikola-aksjer for rundt 77 millioner dollar, tilsvarende 685 millioner kroner. Det skjer kun få dager etter at han nektet seg skyldig i anklager om at han villedet investorer for løfte aksjen.

Ifølge Bloomberg ble aksjesalget meldt til det amerikanske finanstilsynet fredag kveld.

I slutten av juli ble Milton, som gav seg som styreleder i september, siktet for å ha løyet og kommet med villedende påstander om «så å si alle aspektene ved Nikola-virksomheten».

Allerede i september i fjor kom det anklager fra Hindenburg Research om falske påstander fra Milton. I rapporten beskrev Hindenburg Nikola som «en intrikat svindel bygget på dusinvis av løgner». Milton ble anklaget for å ha gitt falsk informasjon om Nikolas teknologi for å akselerere selskapets vekst.