Energiselskap skal måle vind i Sør-Afrika

Magnora starter en ny kampanje for å måle vind i Sør-Afrika for å sikre at prosjektene i regionen er gjennomførbare, og for å være klare til å by på offentlige anbud og kjøpsavtaler fra 2022, ifølge en melding fra selskapet.

I mandagens melding vises det til en børsmelding datert 22. februar om at Magnora inngikk en avtale for å sikre 100 prosent av aksjene i et sørafrikansk selskap (SPV), med en fornybar utviklingsportefølje for vind på land og solcelleanlegg på 775 megawatt (MW).

Prosjektet er et steg i strategien for å kartlegge og minske risikoen knyttet til områdene i SPV-porteføljen. Det skal gjøres gjennom å måle vinden med vindmålere.

«Vindhastigheten i området er like god som noen av de beste stedene i Norden. I tillegg er Sør-Afrika nå på vei mot å avregulere kraftsektoren gjennom en rekke initiativer som vi tenker vil være gunstige for strømforsyningen», sier Torstein Sanness, styreleder i Magnora, i meldingen.

Magnora-aksjen er ned 42,7 prosent i år, til 15,70 kroner.