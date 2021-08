Hydrogenselskap mer enn doblet inntektene

Hexagon Purus mer enn doblet inntektene i andre kvartal, til 94 millioner kroner, sammenlignet med 46 millioner kroner i samme periode i fjor. Inntektsveksten kan i stor grad tilskrives økt aktivitet i hydrogendistribusjonen og i markedet for transit-busser.

EBITDA kom inn på minus 69 millioner kroner, mot minus 20 millioner i fjorårets andre kvartal. Resultatet før skatt ble et tap på 65 millioner kroner, mot et negativt resultat på 38 millioner kroner i samme periode i fjor.

Hexagon Purus Selskapet er en del av Hexagon Composites.

Det er en leverandør av Hydrogen Type-4 høytrykksflasker, komplette kjøretøysystemer og batteripakker for elektriske kjøretøyer med brenselceller og elektriske biler.

Fortsatte investeringer i personell og infrastruktur for å akselerere veksten gjør at lønnsomheten på kort sikt er negativ, som ventet, påpeker Hexagon Purus.

Selskapet trekker frem flere høydepunkter i andre kvartal i rapporten, blant annet at det har mottatt flere innkjøpsordre på sylindre og moduler fra industriselskaper som jobber med gass. Det signerte også en avtale med Nikola for utvikling og levering av hydrogensylindre, samt med Velocity Vehicle Group for å levere et integrert drivverk og batteripakker for mellomtunge elektriske kjøretøy.

Hexagon Purus etablerte også Hexagon Purus Maritime som et eget forretningsområde for å akselerere utviklingsarbeidet i det maritime segmentet. Det forbereder og gjennomfører også flere ekspansjons- og investeringsinitiativer.

