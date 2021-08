– Det er avgjørende for å forhindre klimakatastrofe

Forrige uke rykket USAs president Joe Biden ut og meldte at han vil signere en presidentordre med mål om at 50 prosent av nye kjøretøy solgt i USA skal være elektriske innen 2030. For å ferie sitt ambisiøse mål inviterte han flere av de største amerikanske bilprodusentene til en offisiell elbildag, med unntak av Tesla og Elon Musk, som ikke var invitert.

Elbilsatsningen er inkludert i Bidens gedigne infrastrukturpakke, der den første delen på 973 milliarder dollar nå er ett steg nærmere å bli godkjent av Senatet etter avstemningen på lørdag.

I den nåværende pakken ligger det en pott på 7,5 milliarder dollar til utvikling av infrastruktur for å lade elbiler. Det mener en gruppe på 28 politikere fra det demokratiske partiet er alt for lite, og vil heve summen til 85 milliarder dollar, ifølge Reuters.

De 28 demokratene, som ledes av representantene Debbie Dingell og Yvette Clarke, har sendt et brev ledere i kongressen. De mener at høyere finansiering vil «bidra til et elektrisk krafttak for å muliggjøre en robust infrastruktur for lading, øke tilgangen på fornybar energi og møte klimaendringene».

Leder av House Transportation-komiteen, Peter DeFazio, er en del av gruppen og mener at «en rask og omfattende utbygging av infrastrukturen for lading av elbiler må støttes av den føderale regjeringen. Det er avgjørende for at forbrukerne skal kjøpe nullutslippsbiler i den skalaen og det tempoet som er nødvendig for å avverge en klimakatastrofe», melder Reuters.

Svimlende summer

I mars ba Joe Biden om 174 milliarder dollar i finansiering for elektriske kjøretøy, inkludert 100 milliarder dollar i forbukerinsentiver og 15 milliarder dollar for å bygge 500.000 ladepunkter.

Den totale infrastrukturpakken, der en del av finansieringen på 973 milliarder dollar er i spill nå, beløper seg til totalt 2.500 milliarder dollar. Demokrater i Senatet la i midten av juli frem planen om å øke det beløpet med 1.000 milliarder dollar, til svimlende 3.500 milliarder dollar.

Utspillet fra de 28 demokratene handler dermed om en omfordeling der en større del av potten bør gå til infrastruktur for lading av elbiler.

I den ambisiøse finansieringsplanen inngår ikke bare klimatiltak, men også en utvidet helseordning, et bredere barnehagetilbud og flere infrastrukturprosjekter. For å dekke inn kostnadene vil Demokratene øke skattene på bedrifter og husholdninger med høy inntekt.