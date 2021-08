MDG stiller oljeultimatum

– Men vi vil ikke stille oss på sidelinjen i denne uhyre viktige kampen ved å stille ultimatum før vi går i forhandlinger, skriver Fylkesnes.

Han minner om det heller ikke ble stilt ultimatum om LoVeSe.

– Vi har vunnet kampen mot oljeboring i Lofoten, Vesterålen og Senja, og det gjorde vi uten ultimatum. Vi skal vinne dette også, men vi kommer dit mye raskere hvis MDG er mer konstruktive enn dette, sier Fylkesnes.

Vil heller forhandle

Venstres nestleder, klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn, mener MDG egentlig bare stiller et ultimatum til seg selv.

– Når du stiller ultimatum før forhandlingene er begynt, så betyr det som regel bare at du ikke engang får satt deg ved forhandlingsbordet, sier Rotevatn til NTB.

Også han trekker frem LoVeSe som eksempel.

– Vi har aldri stilt ultimatum om ikke å ha oljevirksomhet utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja. Men alle har forstått at det har vært en utrolig viktig sak for oss og vår regjeringsdeltagelse. Og vi har vunnet frem i forhandlinger fordi vi har sittet ved bordet, sier Rotevatn.

Kraftig medlemsvekst

De siste målingene tyder på at MDG heller ikke vil komme i posisjon til å kunne stille noen krav i saken – fordi en eventuell ny regjering ikke vil være avhengig av MDG for å ha flertall i Stortinget.

Men MDG ligger godt an til å komme over sperregrensen, og etter at FNs klimapanel (IPCC) mandag la frem sin nye rapport, har MDG fått over 750 nye medlemmer.

Ifølge Berg er en stemme til MDG «den aller beste medisinen mot klimaangst».

– Vi har fått en klimarapport som er ekstremt skremmende. Og det er bare MDG som tar den på alvor. Det sier egentlig alt om hvor lite klimasaken har fått dominere norsk politikk til nå, sier Berg til NTB.

– Har du tro på at denne klimarapporten kan endre valgkampen for dere?

– Jeg håper det. For vi har forferdelig dårlig tid hvis vi skal klare å kutte klimagassutslippene nok til å redde verden fra katastrofale klimaendringer.