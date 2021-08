Simen Thorsen kjøper aksjer for flere millioner

Onsdag har Hortulan AS kjøpt 100.000 aksjer i Panoro Energy og eier etter dette litt over 4,6 millioner aksjer i selskapet. Bak Hortulan AS finner vi Simen Thorsen som også eier 1,12 millioner aksjer i Panoro Energy privat.

Panoro-aksjen endte onsdagen på 20,55 kroner, ned 3,5 prosent, noe som betyr at investoren bladde opp nærmere 2,1 millioner kroner for aksjeposten.

Etter dagens transaksjon eier Simen Thorsen totalt litt over 5,7 millioner aksjer i Panoro Energy, tilsvarende en eierandel på 5,05 prosent.