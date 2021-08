Nels datterselskap, Nel Hydrogen US, har signert en kontrakt på en 1,25 megawatt PEM-elektrolysator fra det som beskrives som et ledende selskap i USA. Klienten vil installere en MC250 elektrolysator på et atomkraftverk for selvforsyning av hydrogen for å møte kravene om turbinkjøling og kjemikontroll.

I en børsmelding fremgår det at ordren er på rundt 2,6 millioner dollar, tilsvarende 23 millioner kroner, og vil bli levert i 2022.