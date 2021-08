Røkkes fornybarsatsning er plukket ut som favoritt til et stort Japan-prosjekt

Aker Offshore Wind er sammen med det globale vind- og solselskapet Mainstream Renewable Power valgt som de foretrukne budgiverne for å kjøpe en andel på 50 prosent i Progression Energys flytende havvindprosjekt på 800 megawatt (MW) i Japan, ifølge en melding fra selskapet.

Det oppgis ikke noen prislapp for andelen på 50 prosent, men de to selskapene skal nå gå i forhandlinger med Progression Energy. Blant annet skal partene etablere et spesialtilpasset fartøy (PSV) for å fortsette å utvikle prosjektet sammen.

Aker Offshore Wind Selskapet er en offshore vindutvikler med fokus på eiendeler i dype farvann.

Geografisk opererer den gjennom både det norske og internasjonale markedet.

Porteføljen består av utviklingsprosjekter og potensielle kunder i Asia, Nord-Amerika og Europa.

«I 2015 skjønte Progression at flytende havvind ville bli et stort segment i havvindindustrien. Siden den gang har vi hatt flytende prosjekter i fire globale markeder», sier Chris Swartley, adm. direktør Progression Energy i meldingen.

Han legger til at Japan har satt seg et mål om null utslipp innen 2050 med et sterkt fokus på havvind. Landets mål er å utvide vindkraften til havs til 10 GW innen 2030 og 30-45 GW innen 2040, ifølge Ministry of Economy, Trade and Industry (METI).

Prosjektområder for flytende vind til havs i Japan skal auksjoneres bort, og interesserte selskaper, som Aker Offshore Wind og Mainstream Renewable Power, kan levere forslag.

Aker Horizons, som eier 51 prosent av aksjene i både Aker Offshore Wind og Aker Carbon Capture, har også en eierandel på 75 prosent i Mainstream Energy Power.