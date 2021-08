– Et spesielt attraktivt marked for solparker

MPC Energy Solutions og den franske joint venture-partneren Akuo Energy har startet bygging av solparken Parque Solar Planeta Rica i Colombia, går det frem av en børsmelding.

Totalinvesteringen i byggingen av parken på 26,55 MW estimeres til 24 millioner dollar, der Bancolombia står for gjeldsfinansieringen.

TAR VIKTIG SKRITT: MPC Energy Solutions og toppsjef Martin Vogt. Foto: MPC Energy Solutions

– Byggestarten er et viktig skritt fremover for oss, og viser at vi leverer på den omfattende prosjektplanen som vi beskrev da vi gikk på børs i januar 2021. Planen vår er å bygge opp en operativ portefølje som en ledende uavhengig kraftprodusent med en svært diversifisert portefølje og attraktiv avkastning, sier toppsjef MPC-sjef Martin Vogt i en kommentar.

Selskapet anser Colombia som «et spesielt attraktivt marked», og viser til at landet har den sterkeste vekstraten for fornybar energi i Latin-Amerika. Ifølge Vogt har MPC Energy hatt «et dedikert team i landet i flere år».

Strøm til over 10.000

Energiproduksjonen fra Planeta Rica-prosjektet ventes å starte tidlig i tredje kvartal 2022, og vil da levere elektrisitet som dekker behovet for over 10.000 husholdninger i Colombia.

All generert elektrisitet fra Planeta Rica selges innenfor en 15-årig kraftkjøpsavtale (PPA) med en ledende, regional aktør. Prosjektet er det andre i MPC-porteføljen fra Colombia med en PPA-avtale (etter Los Girasoles).

MPC Energy Solutions er «søsterselskap» av børsraketten MPC Container Ships, og har sitt utspring i det tyske selskapet MPC Capital. Store norske investorer er Klaveness Marine, DNB Kapitalforvaltning, Storebrand og Sissener.