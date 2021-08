ScotWind-prosjektet er en storstilt satsning på havvind i skotske farvann som skal bidra til ytterligere 10 gigawatt (GW) ren og grønn energi for Skottlands CO2-nøytralitet innen 2045.

Flere norske selskaper har lagt inn bud for å sikre seg lisenser, blant annet Fred. Olsen Renewables, et heleid datterselskap av Bonheur, som inngikk et partnerskap med Vattenfall i slutten av juni.

Røkkes fornybarsatsninger har også meldt sin interesse og i starten av juli inngikk Ocean Winds og Aker Offshore Wind et samarbeid for å levere et bud til Crown Estate Scotland. Dagen etter slang Equinor seg på og la inn et bud i lisensrunden, og litt senere i juli sendte Magnoras datterselskap, Magnora Offshore Wind, inn sin søknad for to soner.

I starten av august var Røkke igjen på banen gjennom Aker Horizons-datter Mainstream Renewable Power og Siemens Financial Services via Simens Project Ventures, og annonserte at de også hadde lagt inn et bud.

ScotWind Den første runden med avtaler for leie av havbunnen rettet mot havvindparker i skotsk farvann på over et tiår.

Det primære målet med ScotWind Leasing er å gi eiendomsrett til havbunnen i det skotske farvannet for utvikling av havvindprosjekter i kommersiell skala.

Crown Estate Scotland er forpliktet til å hjelpe Skottland med å nå målet om nullutslipp innen 2045 gjennom havbunn-ansvaret.

– Alt som puster legger inn bud

Det er ikke bare nordmenn som har lagt inn bud i anbudskonkurransen i Skottland. Den danske vindkjempen Ørsted er også med i kampen om lisenser. I forbindelsen med fremleggelsen av resultatene for første halvår lettet Ørsted-sjefen Mads Nipper på sløret og sa at det var svært tøff konkurranse. Han venter resultater og en annonsering tidlig i 2022.

– Det er 74 bud og praktisk talt alt som puster har lagt inn bud. Det vil være helt feil å være svært trygg i den situasjonen. Det tror jeg ikke noen kan være. Det avhenger fullstendig av hva som blir de endelige kriteriene for valget, sier Nipper i et intervju med det danske nyhetsbyrået Ritzau Finans, ifølge TDN Direkt.

Han legger til at til forskjell fra England så kan man ikke bare betale for lisensene i ScotWind-prosjektet siden det er et tak. I tillegg er det er også en rekke andre kriterier.

I rapporten for andre kvartal fremgår det av Ørsted har inngått et joint venture med Blue Float Energy og Falck Renewables og lagt inn bud i lisensrunden. I tillegg har selskapet på egenhånd lagt inn et bud for bunnfaste havvindprosjektrettigheter.