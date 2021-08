Slår seg sammen for å vinne havvindprosjekt i Norge

Vårgrønn og Agder Energi, som har samarbeidet et halvt år, kan i dag melde at de utvider partnerskapet når Green Investment Group (GIG), en av verdens største utviklere av grønn infrastruktur, blir en del av konsortiet.

Sammen skal de konkurrere om å bygge havvind på norsk sokkel i Sørlige Nordsjø II, der det er åpnet for til sammen 3 GW kapasitet.

Sørlige Nordsjø II-sonen er et av to områder der den norske regjeringen har åpnet for havvindutbygging. Med nærhet til det europeiske kraftmarkedet, grunne havdybder, gode vindforhold, og gode muligheter for sameksistens med andre næringer, beskriver samarbeidspartnene deler av Sørlige Nordsjø II-området som spesielt godt egnet for storskala kraftproduksjon.

– Norge er et av de mest lovende landene for havvind i verden, og vi ser frem til å søke om konsesjon, sier Edward Northam, sjef for GIG Europa.

Vårgrønn og Agder Energi skal eie 37,5 prosent av konsortiet hver, mens Green Investment Groups eierandel blir 25 prosent. Vårgrønn blir prosjektleder for konsortiet.