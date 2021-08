Aker BP og Equinor nær kontrakt

,

Aker BP og Equinor nærmer seg ifølge Upstream, som viser til kilder, konseptvalg og kontraktstildelinger for Noaka-området i Nordsjøen, skriver TDN Direkt.

Det sies at de to selskapene nå fullfører planleggingsprosessen for prosjektet, med endelig konseptvalg og tildeling av engineeringkontrakter som ventes i oktober.

Disse kildene og andre kilder har indikert ifølge nyhetsbyrået at både Aker Solutions og Aibel vil gjennomføre forprosjektering og design (FEED)-arbeid for deler av plattformdekkomfanget.

Aker Solutions ventes ifølge bransjeavisen å bli tildelt hovedkontrakten for plattformdekket til Aker BPs prosessplattform, og Aibel har allerede fått tildelt en studie for Equinors ubemannede prosessplattform for Krafla-funnet.

Som følge av kapasitetsbegrensninger ved norske verft, antyder to kilder ifølge Upstream at noe arbeid kan gå til verft andre steder i Europa, hvor Heerema i Nederland nevnes som en kandidat, skriver TDN Direkt.

Videre går det ifølge flere bransjekilder frem at en FEED-kontrakt for subseaomfang ventes å bli tildelt Aker BPs strategiske allianse med Aker Solutions og Subsea 7.