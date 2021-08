DNB Markets anbefaler salg – torsdag kommer tallene

DNB venter kursfall i Nel og gjentar i fredagens morgenrapport sin salgsanbefaling i forkant av Nels kvartalspresentasjon torsdag i neste uke. I slutten av juli kuttet meglerhuset kursmålet fra 12 til 11 kroner.

Tidligere denne uken annonserte Nel en ordre på 2,6 millioner dollar for leveranse av PEM-elektrolysør til et atomkraftverk i USA.

«Selskapet har ikke nevnt kunden ved navn, men ettersom prosjektet er støttet gjennom amerikanske energimyndigheters H2@Scale program legger vi til grunn at dette er en bekreftelse på samarbeidet med Exelon. Nel kommuniserte allerede i september 2019 at Exelon planla å benytte selskapets PEM-elektrolysører i et H2@Scale-støttet prosjekt for et atomkraftverk», skriver DNB Markets i fredagens rapport.

Venter kursfall

I forrige uke anbefalte SpareBank 1 Markets å selge unna Nel-aksjer i forkant av at selskapet legger frem resultatene for andre kvartal 19. august. Meglerhuset opererer med et kursmål på 8,5 kroner.

Flere aktører spekulerer i kursfall for ESG-aksjen. Finanstilsynets shortregister viser at Nel har en short-andel på 7,66 prosent.

Fredag omsettes Nel-aksjen for 14,97 kroner, opp 1,2 prosent.