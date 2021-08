Yara vurderer å trekke seg fra hviterussisk kontrakt

Tikhanovskaja sier til NTB at Yara bør bryte kontrakten de har i Hviterussland, og at det kan bidra til at regimet til Aleksandr Lukasjenko faller raskere.

Hun var fredag i møter med Yara-president Svein Tore Holsether. I en felles uttalelse sendt ut etter møtet, åpner Holsether for at Yara kan trekke seg ut.

– Møtet har gitt meg større innsikt i posisjonen til Tikhanovskaja, og vi ble enige om at vi kan ha en sterkere stemme og ta grep. Vi har besluttet å revurdere situasjonen, og ta en avgjørelse om vårt videre nærvær i Hviterussland innen desember, sier Holsether.

Anklager om menneskerettsbrudd

Tikhanovskaja sier hun kom til Yara med et budskap om at selskaper med selvrespekt ikke bør samarbeide med regimet i Hviterussland.

Demonstrasjoner mot fjorårets omstridte valg der president Aleksandr Lukasjenko ble utropt til vinner, er blitt slått hardt ned på. Vestlige land og organisasjoner har anklaget regimet for menneskerettsbrudd.

– Det er selvfølgelig opp til hver enkelt bedrift hva de gjør, men hvis man snakker om at verdier og menneskerettigheter er viktig for en, må man fryse samarbeidet til situasjonen bedrer seg, sier Tikhanovskaja til NTB.

– Vil lytte

Holsether sier til TV 2 at selskapet vil lytte til uavhengige fagforeninger og menneskerettsgrupper, men at det ikke er noen garanti for at de vil opprettholde kontrakten.

– Når selskapet snakker om uavhengige fagforeninger, må de forstå at alle organisasjoner i Hviterussland er regimets gisler. Sier du et ord imot regimet blir du ødelagt. Dette er tydelig, sier Tikhanovskaja.

– Det er kanskje noen i Hviterussland som sier at Yaras tilstedeværelse er nødvendig, men hvis de var i sikkerhet i andre land, ville de aldri ha sagt det, sier hun.