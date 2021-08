Investerte tungt i hydrogen-nettverket og sikret flere viktige samarbeid

Hynion hadde et resultat før skatt på minus 8,2 millioner kroner i første halvår. Underskuddet gjenspeiler de pågående investeringene i selskapets planlagte nettverk av hydrogenstasjoner, samt utviklingen av tilhørende teknologier, fremgår det av kvartalsrapporten som ble sendt ut søndag formiddag.

I løpet av årets første halvår har energiselskapet tatt flere grep for å få fart på utrullingen av fyllestasjoner i Norge og Sverige. Det hentet blant annet 60 millioner kroner før børsnoteringen på Euronext Growth 16. april, og selskapet har inngått flere samarbeidsavtaler.

– Første halvår 2021 representerte et gjennombrudd for Hynion. Vi hentet inn kapital, ble notert på Euronext Growth, utforsket spennende neste generasjons teknologier og begynte å utvide stasjonsnettet vårt. De planlagte prosjektene våre støtter opp under målet om åtte stasjoner i Norge og Sverige innen utgangen av 2022, etterfulgt av ytterligere ekspansjon i Skandinavia og Europa, sier Ulf Hafseld, adm. direktør i Hynion, i en børsmelding.

Hynion har i løpet av perioden inngått et joint-venture med Greenlogix om pilotering av hydrogen- og karbonproduksjon, signert en samarbeidsavtale med HydrogenPro for å sikre hydrogentilførsel og kjøpt to elektrolysører med kompressor og lagring fra Ruter.

Stort potensiale

Av målet om åtte stasjoner i Norge og Sverige innen utgangen av 2022 fungerer stasjonen på Høvik utenfor Oslo nå stabilt med to uavhengige fyllelinjer og økende volumer. Stasjoner i Göteborg og Porsgrunn er også i ferd med å bli re-sertifisert, mens stasjonen på Arlanda i nærheten av Stockholm er kjøp fra Linde.

– Vi utvider vårt nettverk av stasjoner basert på dagens teknologi, og vi vil gjennom samarbeidsprosjektet med Greenlogix teste ut utslippsfri hydrogenproduksjon fra hydrokarboner for vår neste generasjon stasjoner. Dette har potensial til å endre bransjen vår fullstendig, sier Hafseld.

Selskapets kontantbeholdning var betraktelig høyere ved utgangen av perioden og beløp seg til 56,1 millioner, mot 1,7 millioner ved utgangen av 2020.

