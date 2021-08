To energiselskap skal utvikle et grønt ammoniakkprosjekt i Finnmark

Det nordiske energikonsernet St1 Nordic, som blant annet drifter 1.250 St1- og Shell-stasjoner i Finland, Sverige og Norge, har inngått en intensjonsavtale med Horisont Energi, ifølge en melding fra selskapet.

Avtalen innebærer en felles utvikling av et grønt ammoniakkprosjekt i Finnmark, med mål om å produsere grønn ammoniakk fra flere ulike fornybare energiprodukter for transport og industri.

St1 og Horisont Energi vil gjennomføre forstudier av potensialet for grønn ammoniakkproduksjon i Finnmark basert på elektrolyse ved bruk av vindkraft, hydrogen fra forskjellige grønne kilder, og i tillegg undersøke bruken av et antall nye og alternative teknologier i grønn ammoniakkproduksjon.

De to partene skal også utforske hele verdikjeden for negative utslipp – fra karbonfangst til endelig lagring – for å skape lagrede CO2-kreditter (LCK) eller carbon removal credits (CRCer), for kommersialisering.

Horisont Energi Norsk oppstartsselskap som driver med karbonteknologi.

Selskapet tilbyr produkter innenfor segmentene blå hydrogen, blå ammoniakk og karbonfangstlagring.

Bjørgulf Haukelidsæter Eidesen er adm. direktør.

Modellering

Selskapene skal også modellere en fungerende ikke-fossil ammoniakkverdikjede fra råvare til sluttforbruker. Som en del av studien skal det vurderes mulige lokasjoner for produksjon av grønn ammoniakk i Finnmark.

Elektrolysen vil kreve vindkraften som St1 planlegger å produsere i Finnmark. St1 har allerede levert konsesjonssøknad for utvikling av Davvi vindpark (800 megawatt (MW)), i tillegg til andre mulige prosjekter.

Positive resultater fra forstudiene kan føre til felles utvikling av et hybrid grønt ammoniakkanlegg.

Horisont Energi er allerede engasjert i Barents Blue-prosjektet i Finnmark, Europas første storskala produksjon av blå ammoniakk. Ved bruk av naturgass fra Barentshavet vil Barents Blue ha en produksjonskapasitet på 3.000 tonn ammoniakk per dag når anlegget kommer i drift i 2025.