Tre norske industrigiganter lanserer storstilt ammoniakk-satsning i dag

I dag, mandag, vil selskapet HEGRA lanseres på Herøya i Porsgrunn med tidligere adm. direktør i Statnett, Auke Lont, som styreleder. Selskapet tar sikte på å elektrifisere og avkarbonisere ammoniakkanlegget på Herøya, slik at det blir mulig å produsere stor grønn ammoniakk i stor skala, ifølge en melding mandag morgen.

«HEGRA» er en forkortelse for HErøya GReen Ammonia, og og eies av Yara, Aker Clean Hydrogen og Statkraft som hver eier 1/3.

«Aker, Yara og Statkraft har etablert HEGRA med ambisjonen om å skape ny industri i Norge som gir et konkurransefortrinn i en voksende global hydrogenøkonomi. Vi vil etablere grønne arbeidsplasser for fremtiden og danne grunnlaget for en fremtidig norsk eksportindustri», sier adm. direktører Svein Tore Holsether, Øyvind Eriksen og Christian Rynning-Tønnesen i henholdsvis Yara, Aker og Statkraft, i en felles uttalelse.

DIREKTØRER: Adm. direktører for eierne av HEGRA; Christian Rynning-Tønnesen, Svein Tore Holsether og Øyvind Eriksen i henholdsvis Statkraft, Yara og Aker. Foto: HEGRA

Blant annet vil grønn ammoniakk produsert med fornybar energi muliggjøre produksjon av karbonfri gjødsel, og det er også et lovende nullutslippsdrivstoff for den maritime sektoren.

Klimainitiativ

«HEGRA er mer enn et nytt industriselskap, det er Norges største klimainitiativ», sier Lont i en uttalelse. Styrelederen legger til at dekarboniseringsprosjektet vil redusere CO2-utslippene med 800.000 tonn årlig, tilsvarende 300.000 biler på fossilt drivstoff.

Lont mener også at HEGRA markerer begynnelsen for utviklingen av en norsk verdikjede for grønt ammoniakk og hydrogen.

STYRELEDER: Auke Lont er tidligere adm. direktør i Statnett og er styreleder i HEGRA. Foto: HEGRA





Maritim industri og prosessindustri er viktige eksportindustrier i Norge og omfatter mer enn 100.000 arbeidsplasser. HEGRA skal bidra til å sikre og skape nye arbeidsplasser i forsyningskjeder og ringvirkningene av næringene.

HEGRA skal også samle Norges fremste eksperter innen ammoniakk, prosjektutvikling og energimarkeder. Gitt at forutsetninger knyttet til blant annet tilgjengelig kraft og støtte fra myndighetene er på plass, vil prosjektet kunne realiseres allerede i løpet av de neste fem til syv årene.