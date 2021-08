Plast-konsortium får tysk industrikjempe med på laget

INEOS Styrolution, en globalt ledende produsent av styren, er tatt opp som nytt konstituerende medlem av Cyclyx International, et konsortium-basert joint venture for styring av råvarestrømmer, grunnlagt av Agilyx og ExxonMobil, ifølge en melding fra selskapene.

Ricardo Cuetos, visepresident i INEOS Styrolution America, vil som en del av medlemskapet gå inn i Cyclyx’ «executive advisory board».

INEOS Styrolution har nylig rykket ut og gitt et globalt plastløfte om å bevege seg i retning av en mer sirkulær økonomi for plastemballasje. Selskapet har utviklet en portefølje bestående av produkter laget av resirkulert plastavfall og resirkulerbare råvarer. Målet er å bli en ledende leverandør av bærekraftige styrenløsninger under navnet INEOS Styrolution ECO.

Som medlem av Cyclyx-konsortiet vil INEOS Styrolution ha tilgang til Cyclyx-plattformen som omfatter et integrert sett av innovasjoner, blant annet kjemisk karakterisering av ulike plasttyper og prediktiv modellering av kilder til råvarer for spesifikke produkter, tilpassede råvareoppskrifter og forsyningskjeder.