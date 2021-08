Teco 2030 inngår avtale med Greenstat

Mandag ble det kjent at Teco 2030 og Greenstat har inngått en intensjonsavtale om å samarbeide i relevante prosjekter med mål om å utvikle en fullstendig verdikjede for hydrogen.

Avtalen innebærer at de to selskapene skal undersøke, evaluere og delta i relevante prosjekter. For de prosjektene de bestemmer seg for å samarbeide om, skal Greenstat levere hydrogen som kan bli brukt som drivstoff for brenselcellene som Teco 2030 har utviklet.

– Ved å signere intensjonsavtalen med Greenstat har vi nådd en ny milepæl mot målet om å utvikle fullverdig infrastruktur for hydrogen. Sammen med Greenstat vil vi jobbe mot vårt felles mål om å skape en nullutslippsfremtid, og vi vil promotere hverandres tjenester overfor resten av hydrogenbransjen, sier Tore Enger, konsernsjef for Teco 2030.

AVTALE: Teco 2030 og Greenstat skal samarbeide om å utvikle en fullstendig verdikjede for hydrogen.

Ifølge Enger er hydrogenbaserte brenselceller morgendagens motor. De omdanner hydrogen til elektrisitet med vanndamp og varm luft som eneste utslipp.

Greenstat er et norsk energiselskap som utvikler og drifter prosjekter innen bærekraftig energi og grønt hydrogen. Selskapet fokuserer spesielt på prosjekter som støtter overgangen til fornybar energi. Grønt hydrogen er hydrogen som er produsert ved hjelp av fornybar energi, slik som elektrisitet fra vindkraftverk og solcellepaneler.