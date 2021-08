SpareBank 1 Markets høyner kursmålet i Equinor fra 190 til 195 kroner, men opprettholder sin nøytral-anbefaling, går det ifølge TDN Direkt frem av en oppdatert analyse.

Det høyere kursmålet henger sammen med at meglerhuset har oppjustert sitt gassprisestimat fra 7 til 8 dollar pr. mmbtu (én million british thermal units), hvilket øker estimert resultat pr. aksje for 2022 med 7 prosent.

Analytiker Teodor Sveen-Nilsen viser til at gass fra Norge utgjør rundt en tredjedel av Equinors totalproduksjon, og at gassprisen for Nordvest-Europa derfor er viktig for inntjeningen – særlig når etterspørselen topper seg i første og fjerde kvartal.

FREMHEVER GASSEN: SpareBank 1-analytiker Teodor Sveen-Nilsen tallfester hvor viktig gassprisen er for Equinor. Foto: Iván Kverme

– Helt klart oppsidepotensial

Når analytikeren antar gassprisen over den siste måneden – 14 dollar pr. mmbtu, for hele 2022, kommer estimert resultat pr. aksje ifølge nyhetsbyrået på 24-25 kroner.

«Vi ser helt klart oppsidepotensial på vår antagelse om 9,30 dollar pr. mmbtu for 2021. Siden spotprisen ligger dobbelt så høyt som 10-årssnittet, ser vi imidlertid noe tilbudsrisiko når Nord Stream 2-rørledningen starter opp, og det virker aggressivt å anta at lagernivåene skal være under snittet for alltid», skriver SpareBank 1 Markets ifølge TDN Direkt.

Sveen-Nilsen mener det er rimelig i en viss grad å gjenspeile dagens sterke gassmarked.

Equinor faller mandag ettermiddag 1,5 prosent til 183,60 kroner på Oslo Børs, og utvikler seg dermed i takt med oljeprisen. Hovedindeksen er for øvrig ned 0,7 prosent til 1.150,81.