Solselskap firedoblet inntektene

Irske Alternus Energy, som eier og driver solparker i Nederland, Tyskland, Romania og Italia, hadde ved utgangen av andre kvartal årlig gjentakende inntekter (ARR) på 16,3 millioner euro. Dette tilsvarer 308 prosent vekst fra samme tid i fjor.

– ARR er opp fra 3,8 millioner euro i samme periode i fjor, og vi opprettholder bruttomarginen for våre prosjekter på 75 prosent i snitt, sier finansdirektør Joseph Duey i en kommentar.

Ifølge toppsjef Vincent Browne kan selskapet vise til betydelig økning for alle viktige måltall.

– Det viktigste dette kvartalet er likevel at vi begynner å få positive inntektseffekter fra våre seneste oppkjøp, sier han.

Går inn i Polen

Resultatet før skatt gikk fra minus 0,9 til pluss 10,6 millioner euro etter at regnskapet ble godskrevet med 11,7 millioner euro i såkalt «gain on bargain purchase». Det aller meste av «gevinsten» stammer fra oppkjøpet av rumenske Green Source Energy, der «fair value» blir vurdert til å ligge på 30,5 millioner euro, 10,6 millioner euro over oppkjøpskostnaden.

Alternus-sjef Vincent Browne kan i rapporten røpe at selskapet er i ferd med å kjøpe opp sin første polske solpark – på 65MW.

– Når kjøpet er fullført, vil dette øke våre årlige inntekter med rundt 3,5 millioner euro til nærmere 20 millioner euro uten ytterligere oppkjøp, sier han.

