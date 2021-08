– Vi er i diskusjoner med potensielle partnere og investorer for nye investeringer

Magnora har i løpet av andre kvartal utviklet porteføljen av vind- og solenergi, og det har foretatt flere oppfølgingsinvesteringer i porteføljeselskapene.

Et av hovedpunktene i løpet av kvartalet var blant annet etableringen av det strategiske samarbeidet med TechnipFMC, og at selskapet har sendt inn søknader til ScotWind-lisensrunden for utviklingen av to havvindområder i Skottland.

Energiselskapet har også gått videre med vindundersøkelser i Sør-Afrika, og det har, som planlagt, økte eierandelen i Kustvind og Evolar til henholdsvis 24 og 41 prosent.

Magnora Har hovedkontor i Oslo, og adm. direktør er Erik Sneve.

Utvikler hovedsakelig vindprosjekter.

Har kastet seg inn i ScotWind-lisensrunden i Skottland.





«Vi har oppnådd flere planlagte mål og vi er i tillegg i diskusjoner med potensielle partnere og investorer for nye investeringer og optimalisering av eierstrukturen i våre porteføljeselskaper», uttaler adm. direktør Erik Sneve i en børsmelding.

På grunn av den økt aktivitet og utviklingen og etableringen av Magnora Offshore Wind og Magnora SVP i Sør-Afrika i andre kvartal, forverret driftsresultatet seg til et tap på 12 millioner, mot 2,3 millioner kroner i fjor.

EBTDA kom inn på minus 9,1 millioner, mot fjorårets minus 2,3 millioner.

I løpet av andre kvartal har selskapet også implementert en ny driftsmodell der virksomhet- og prosjektrelaterte aktiviteter følges opp og rapporteres separat. På grunn av den nye segmentrapporteringen presenteres utvikling- og M&A-kostnader separat fra de ordinære driftskostnadene i forhold til tallene for andre kvartal 2020.

Les hele kvartalsrapporten her.