Magseis Fairfield blir med på dansk karbonprosjekt

Seismikkselskapet Magseis Fairfields heleide datterselskap Magseis Renewables har inngått en intensjonsavtale om å bli med i karbonfangst- og karbonlagringsprosjektet Greensand i Danmark, opplyses det i en melding.

Magseis Renewables vil komme med i en fase to i Greensand-konsortiet.

Formålene med Greensand-prosjektet er å vise at karbon kan bli injisert inn i Nini West-reservoaret på dansk sokkel samt å validere kostnadseffektive og miljøvennlige overvåkningsteknologier, heter det.

Prosjektet ledes av INEOS Energy, med Wintershall Dea og Maersk Driling som øvrige kommersielle partnere og GEUS (De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland) som forskningspartner.

– Vi er glade for å bli en partner i dette viktige CCS-prosjektet og ser frem til å bruke vår bransjeledende havbunnsnodeteknologi og våre bildeløsninger til å bidra til utviklingen av CCS-overvåkningsteknologier, sier fornybardirektør Tone Trudeng i Magseis Fairfield.

Greensand-prosjektet blir et pilotprosjekt innen karbonfangst og -lagring (CCS) i Danmark, heter det videre. Danskene har fastsatt et mål om å kutte CO2-utslippene med 70 prosent fra 1990 til 2030 og har pekt ut CCS-løsninger som vesentlige for å nå dette målet.

Greensand-konsortiet vil ifølge Magseis Fairfield sende inn en EUDP-søknad innen september i år, og arbeidet i pilotprosjektet ventes å bli påbegynt innen nyttår. Første injiseringsarbeid offshore ventes å skje sent neste år.

EDUP er en offentlig tilskuddsordning i Danmark, som skal støtte ny teknologi som kan bidra til at Danmark når sine mål innen energi og klima.