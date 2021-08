Røkke-selskap slutter seg til et ambisiøst dansk karbonprosjekt

Aker Carbon Capture er partner for karbonfangst- og karbonlagringsprosjektet Greensand i Danmark. I dag, tirsdag, har danskene kunngjort opprettelsen av et industrikonsortium for å drive frem Europas ledende infrastrukturprosjekter, ifølge en melding fra selskapet.

«Greensand kan være en mulighet for en bærekraftig dansk industri ved å tilby permanent CO2-lagring for en rekke klimagassutslipp», sier Henrik Madsen, styreleder i Aker Carbon Capture, i meldingen.

30 danske og internasjonale selskaper og forskningsinstitutter har sluttet seg til avtalen om å gjennomføre et dedikert pilotprosjekt. Formålene med Greensand-prosjektet er å vise at karbon kan bli injisert inn i Nini West-reservoaret på dansk sokkel samt å validere kostnadseffektive og miljøvennlige overvåkningsteknologier, ifølge meldingen.

Aker Carbon Capture Selskapet er en leverandør av karbonfangstteknologi.

Selskapets proprietære karbonfangstprosess bruker en blanding av vann og organiske aminløsningsmidler for å absorbere CO2.

Denne prosessen kan brukes på utslipp fra forskjellige kilder, fra gass, kull, sement, raffinerier og avfall til energi til hydrogen og annen prosessindustri.

Selskapets produkter er blant annet Just Catch, Offshore Just Catch, Big Catch, Mobile Test Unit - Rental Services og lagringsløsninger.

Prosjektet ledes av INEOS Energy, med Wintershall Dea og Maersk Drilling som øvrige kommersielle partnere og GEUS (De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland) som forskningspartner.

Tidligere tirsdag ble det også kjent at et annet norsk selskap, nemlig Magseis Fairfields datterselskap Magseis Renewables, også har sluttet seg til samarbeidet.

Prosjektet vil danne grunnlaget for en beslutning om å muliggjøre lagring av CO2 allerede i 2025, og Greensand er derfor i første rekke av utviklingsprosjekter for CO2-lagring i Europa.