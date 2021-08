Ikea vil selge strøm

Verdens største møbelprodusent, Ikea, går nye veier for å øke inntektene og samtidig gjøre verden til et bedre sted. Fra og med september skal svenskene begynne å tilby strøm fra fornybare energikilder til det svenske boligmarkedet.

Gjennom en app skal det være mulig å følge strømmen man kjøper, som skal kunne kjøpes rimelig fra sol- og vindparker, skriver Reuters.

Kjøper på Nord Pool

Det er Ikeas samarbeidspartner Svea Solar, som har produsert solcellepaneler for møbelkjempen, som vil kjøpe strømmen på den nordiske kraftbørsen Nord Pool og deretter videreselge den til Ikeas kunder uten tilleggsgebyr. Husholdningene skal kun betale en fast månedlig avgift pluss en variabel rente, opplyser svenskene.

I første omgang sier Ikea at de bare vil tilby strøm fra sol- og vindparker som er maks fem år gamle, og på den måten oppmuntre til mer utbygging av fornybar energi.

Klimapositive

Ikea har satt som mål å være klimapositive – det vil si å slippe ut mindre klimagasser enn man bruker – innen 2030. Og tilbudet om den fornybare energien er bidrag for å nå det målet, i tillegg til å være en potensiell ny inntektskilde.

– Det vil bidra indirekte. Koblingen er at kundenes bruk av produktene våre står for rundt 20 prosent av Ikeas totale klimaavtrykk – fra apparater, belysning og elektronikk som høyttalere og så videre, sier Jonas Carlehed, leder for bærekraft i Ikea Sverige til Reuters.



Fra før av selger svenskene solcellepaneler til husholdninger i 11 forskjellige markeder, og de som produserer overskuddsstrøm skal kunne selge dette tilbake til markedet gjennom appen. Ikea håper å kunne tilby både fornybar energi og solcellepaneler til alle markedene med tiden.