Solenergirekord for EU

I juni og juli utgjorde solenergi 10 prosent av den totale elektrisiteten som ble produsert i EU, noe som er ny rekord, sier den tankesmien Ember, som fokuserer på klima og energi.

De 27 medlemslandene produserte til sammen nesten 39 terawattimer (TWh) strøm fra solcellepaneler i løpet av de to sommertoppen for solenergi i Europa som er i juni og juli. Sammenlignet med 2018 er det oppgang på 10,9 TWh. Selv om det kan virke litt lite på tre år, er takten økende. Fra 2018 til 2019 økte produksjonen med 2,6 TWh, mens fra 2019 til 2020 la man til 3,1 TWh og fra 2020 til 2021 ble det lagt til ytterligere 5,1 TWh.

17 prosent i Tyskland

Det ble satt nye rekorder i åtte EU-land, blant annet Spania og Tyskland. Blant landende som hadde høyest andel solenergi finner vi Nederland og Tyskland med 17 prosent, Spania med 16 prosent og Hellas og Italia med 13 prosent.

Ungarn har firedoblet bruken av solenergi siden 2018, mens Nederland og Spania har doblet.

– Det finnes spennende grønne skudd i kjernemarkeder hvor solenergi får fart, men generelt vokser det ikke raskt nok, sier analytiker for Ember, Charles Moore.

I snitt har EU lagt til 14 TWh i solenergiproduksjon de seneste to årene, men ifølge EU-kommisjonen må imidlertid den årlige veksten det neste tiåret doblet – til 30 TWh – for å nå EUs nye klimamål for 2030.

Kull fortsatt større

Bruken av solenergi senket bruken av kull, men det ble fortsatt brukt mer kull enn solenergi totalt i EU. Kullkraft sto for 14 prosent av den totale energiproduksjonen i EU i juni-juli, ifølge Ember.

Det er fortsatt Tyskland som har den største produksjonen av solenergi i EU. Tyskerne produserte 13,4 TWh i løpet av sommermånedene, som utgjorde 17 prosent av den totale elektrisiteten som ble produsert i landet i sommer.

Spania har derimot hatt den største veksten i solenergi siden 2018, og har mer enn doblet produksjonen fra 3,1 TWh til 6,4 TWh i sommer.