Svakere omsetning og bunnlinje – holder fast på nettverksplanene

Everfuel hadde nesten ikke driftsinntekter i andre kvartal, og omsetningen landet på 137.876 euro, mot 0,2 millioner euro i samme periode i fjor. Bunnlinjen forverret seg også og selskapet tapte 1,5 millioner euro, mot fjorårets tap på 0,2 millioner.

Ved utgangen av kvartalet hadde selskapet en kontantbeholdning på 74,7 millioner euro.

Hydrogenselskapet har vært svært aktivt i andre kvartal og blant annet lansert den skandinaviske strategien for et nettverk av hydrogenstasjoner. Det har også inngått en samarbeidsavtale med OKQ8 om et svensk stasjonsnett.

I tillegg har selskapet hatt fremskritt i samarbeidet med Hydro om hydrogentilførsel i industriell skala, samt at det har blitt gitt grønt lys for byggestart av HySynergy fase I elektrolysator og fremskritt i fase II-utviklingen.

Everfuel Selskapet eier og driver grønn hydrogeninfrastruktur og samarbeider med bil-OEMer for å koble hele hydrogenverdikjeden og levere hydrogendrivstoff til bedriftskunder under langsiktige kontrakter.

Everfuel driver hydrogenproduksjon (elektrolysatorer), distribusjon av hydrogen og hydrogenstasjoner, og betjener mobilitetskunder og industrielle interessenter med hydrogen på konkurransedyktige, kommersielle vilkår.

– Everfuel er i utførelsesmodus. Vi ruller ut planene for en grønn hydrogenkjede og vi har blant annet åpnet for fylling av grønt hydrogen i Norge, samt åpnet en mellomstor stasjon i København, sier Jacob Krogsgaard, grunnlegger og adm. direktør i Everfuel, i en børsmelding.

Krogsgaard legger til at hydrogen fra HySynergy fase I og II og fra samarbeidet med Hydro vil bli distribuert gjennom egen transport til det skandinaviske nettverket. Nettverket skal ha 40 til 50 fyllestasjoner innen 2023.

Les hele kvartalsrapporten her.