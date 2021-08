Charterkontrakt og oppkjøp preget kvartalet til Integrated Wind Solutions

Integrated Wind Solutions, som er en integrert leverandør av offshore vindtjenester, hadde fortsatt ingen inntekter i andre kvartal, og heller ikke i første halvår, siden selskapet er i oppskaleringsfasen.

Vindselskapet tapte 2,7 millioner kroner i kvartalet og så langt i år har det tapt 5,2 millioner.

I løpet av årets seks første måneder hentet selskapet 704 millioner kroner og selskapet ble notert på Euronext Growth 25. mars. Det sikret også sin første charterkontrakt i april på Dogger Bank Wind Farm for et av de to fartøyene som er under bygging. Charterkontrakten løper fra andre kvartal 2023.

Forventede leveringsdatoer for de to første skipene er i henhold til den opprinnelige tidsplanen, som er i første og andre kvartal i 2023.

Selskapet kunngjorde også oppkjøpet av de to danske selskapene ProCon og Green Ducklings i første halvår. Begge oppkjøpene ble offentlig kjent i juli, men ProCon-avtalen venter på endelig sluttføring.

