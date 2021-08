SE DIREKTE: Webcast fra kvartalspresentasjonen kl. 8.00

Nel hadde en omsetning som oversteg fjoråret med 10 prosent, men investeringer og bygging av en storstilt fabrikk på Herøya, gjør at selskapet fortsetter å tape penger.

I årets andre kvartal hadde hydrogenselskapet driftsinntekter på i underkant av 164 millioner kroner, opp fra 149 millioner kroner på samme tid i fjor. Driftsresultatet endte på negative 149 millioner kroner, fra negative 72 millioner kroner i fjor.

Analytikerskaren hadde på forhånd ventet at Nel ville ha en omsetning på 208 millioner kroner i kvartalet og et driftsresultat på negative 111 millioner kroner, ifølge konsensus innhentet av TDN Direkt.

Tapene vil fortsettte

Nel gjentar at det forventes betydelig negativ EBITDA i 2021.

«Som ventet er andrekvartalstallene våre påvirket av den strategiske opptrappingen, investeringer i mennesker og teknologi, og effekter fra coronaviruset. Vi forventer fortsatt at ordreinngangen vil variere mellom kvartaler ettersom ordrene øker i størrelse og finansieringsmekanismer blir implementert», sier konsernsjef Jon André Løkke i en kommentar.

Som i forrige kvartal ble resultat før skatt negativt påvirket av verdijusteringer i selskapets eierpost i Everfuel og Nikola.

Ordrereserven på 1.078 millioner steg noe sammenlignet med samme kvartal i fjor, men falt 7 prosent på kvartalsbasis. Kontantbalansen er på 3,1 milliarder kroner.

Herøya går etter plan

Nel skal bygge en ny helautomatisert produksjonslinje på 500 megawatt på Herøya i Porsgrunn. Selskapet er nå i sluttfasen av å bygge den første produksjonslinjen og oppstarten vil være i tredje kvartal i år.

«Vi er glade for å se at opptrappingen på Herøya går etter planen, selv med utfordringene fra coronapandemien», sier Løkke.

I juni fikk Nel en kjøpsordre fra Nikola for alkaliske elektrolysører til en verdi av over 30 millioner dollar. Det har vært utsettelser i forbindelse med ordren, men Nel forventer nå å starte produksjon av de første elektrolysørene til Nikola i fjerde kvartal. Produksjonen vil fortsette i løpet av 2022.

Angripes av shortere

Utenlandske kapitalforvaltere har satset tung på kursfall i Nel. Som Finansavisen tidligere har omtalt er det tatt shortposisjoner for 1,7 milliarder kroner i hydrogenselskapet, og ferske tall fra Finanstilsynets eget shortregister viser at shortandelen i Nel er på over 8 prosent. Listen viser summen av shortposisjoner som er større eller lik 0,5 prosent, og plukker dermed ikke opp alle som sitter short i aksjen.

Nel-aksjen har vært et sorgens kapittel på Oslo Børs siden nyttår. Fra toppen på rett under 35 kroner har det kun gått nedover. Tirsdag denne uken ble Nel handlet til 13,7 kroner pr. aksje, noe som er det laveste prisnivået siden mai i fjor. Onsdag denne uken kom det riktignok en opptur og aksjen endte gårsdagen opp over 8 prosent til 14,5 kroner.

NEL (Mill. kr) 2. kv./21 2. kv./20 Driftsinntekter 164 149 Driftsresultat -149 -72 EBITDA -120 -49 Resultat før skatt -314 596