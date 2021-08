Oljeproduksjonen innfrir forventningene

Foreløpige tall fra Oljedirektoratet viser at den gjennomsnittlige dagsproduksjonen på norsk sokkel i juli var på 2.035.000 fat olje, NGL og kondensat. Gjennomsnittlig dagsproduksjon av væske fordelte seg slik: 1.753.000 fat olje, 272.000 fat NGL og 10.000 fat kondensat.

Oljeproduksjonen er lik Oljedirektoratets prognose for juli, og 0,4 prosent over prognosen for kumulativ produksjon i 2021.

I juli ble det totalt solgt 9,7 milliarder standard kubikkmeter gass, hvilket er 1,8 milliarder mer enn måneden før.