Kyoto Group fortsatte arbeidet med å gjennomføre vekststrategien om å bli en langsiktig, levedyktig leverandør av termisk energilagring i Norden. På den finansielle fronten hentet selskapet 183,3 millioner kroner i ny egenkapital gjennom fire runder i første halvår, og aksjen ble tatt opp til handel på Euronext Growth 24. mars.

Ved utgangen av første halvår hadde selskapet en kontantbeholdning på 158,9 millioner kroner.

På den operasjonelle fronten bestilte selskapet det første Heatcube termiske batteriet i full skala for kommersiell installasjon, som en demonstrasjonsenhet. Det har blitt etablert et nytt styre med omfatte kompetanse innen industri- og fornybarsektoren, og organisasjonen har fått 14 nye årsverk for å gjennomføre en langsiktig vekststrategi.

– Vi har gått utover idé-fasen og bestilt vår første Heatcube for kommersiell installasjon. Nå går vi fra oppstart til skalering med kommersialisering av løsningen vår, støttet av den nye finansieringen, børsnoteringen og en klar langsiktig vekststrategi, sier Christopher Kjølner, adm. direktør i Kyoto Group, i en børsmelding.

