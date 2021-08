CDLR

Meglerhuset Pareto Securities tar opp dekning av vindselskapet Cadeler, med en kjøpsanbefaling og et kursmål på 39 kroner pr. aksje.

Fredag morgen omsettes aksjen til 31,4 kroner, en oppgang på 2,0 prosent.

Ifølge TDN Direkt skriver Pareto i en analys at meglerhuset tror undertilbudet av vindturbin installasjonsfartøy (WTIV) vil føre til en superfortjeneste for Cadeler i 2025-2026.

«Mens det er ingen forutsetninger for at denne økonomien vil vare for alltid, finner vi nåværende verdivurdering appellerende, og forventer positive kontraktsnyheter til å løfte aksjekursen i tiden fremover», skriver Pareto.

Ifølge analysen tilsvarer deres DCF-kursmål på 39 kroner Cadeler-aksjen en «attraktiv» EV/EBITDA i 2025 på 4,3x og P/E på 4x, skriver TDN.