Prosjektene modnes, men pengene renner ut

HydrogenPro tapte 13,1 millioner kroner i andre kvartal, sammenlignet med 9,3 millioner i første kvartal. Det gir et tap på 22,4 millioner kroner for hele første halvår, mot et tap på 15,9 millioner i hele 2020.

«I løpet av kvartalet har vi investert for å opprettholde teknologiposisjonen vår. Det inkluderer ferdigstillelsen av fabrikasjonsanlegget for neste generasjons elektroder i Danmark, og vårt testsenter på Herøya i Norge er nå i drift. Prosjektene modnes og vi ser en betydelig vekst i salgsplanene med prosjekter som rykker nærmere investeringsbeslutninger», sier Mårten Lunde, adm. direktør i HydrogenPro i en børsmelding.

I tillegg til de to nevnte avtalene utvidet selskapet samarbeidspotensialet i Frankrike med H2V og Mitsubishi Power. HydrogenPro har også oppskalert organisasjonen med blant annet utnevnelsen av en ny kommersiell sjef fra 1. september.

Ved utgangen av kvartalet hadde selskapet en kontantbeholdning på 471,2 millioner kroner.

Hydrogenpro (Mill. kr) 2. kv./21 1. kv./21 Driftsinntekter 0,1 0,6 Driftsresultat -13,3 -9,6 Resultat før skatt -13,3 -9,6 Resultat etter skatt -13,1 -9,3