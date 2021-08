Gjennombruddet kom mye raskere enn varslet

Den svenske Magnora-satsingen Evolar har oppnådd kommersielt gjennombrudd mye raskere enn tidligere kommunisert.

I en børsmelding opplyser Magnora at Uppsala-baserte Evolar, et av deres porteføljeselskaper, har fått på plass en viktig avtale med «en ledende global aktør innen det industrielle økosystemet for solceller».

Magnora Magnoras virksomhet består i å levere produkter og tjenester til energiindustrien, samt aktiviteter i tilknytning til dette. Selskapet kan også investere i andre selskaper

Selskapet har investert stort i vind- og solenergi den siste tiden

Har hovedkontor i Oslo, og adm. direktør er Erik Sneve.

Videre viser Magnora til presentasjonen av andrekvartalstall i forrige uke, og at selskapet da signaliserte at Evolar kunne oppnå sin første utviklingsavtale – og et kommersielt gjennombrudd – innen tre til ni måneder.

Magnora eier i dag 40,9 prosent i Evolar, men understreker at selskapet har opsjoner for kjøp av inntil 63,5 prosent til omtrent de samme vilkår som i den første investeringen.

Evolar satser på solcelleteknologi basert på mineralet perovskitt, som skal forsterke solcellenes effekt. Med en såkalt PV Power Booster-teknologi skal solcellenes effekt forbedres med 25 prosent, sammenlignet med konvensjonelle, silisiumbaserte solcellepaneler.

Magnora gjorde sin første investering i Evolar i november i fjor, ved å ta 28,4 prosent i forbindelse med en emisjon i det svenske selskapet.

«Perovskitteknologi er den tandemteknologien for alle krystallinske solceller som utvikler seg desidert raskest globalt. Den har potensial til å endre hele det globale solcellemarkedet, som skriker etter et produkt som gir betydelig høyere effektivitet uten at produktkostnadene økes betraktelig», forklarte investeringsdirektør Haakon Alfstad i Magnora da.

Evolar ble etablert i 2019, og har sprunget ut fra et forskningsmiljø ved Universitetet i Uppsala.