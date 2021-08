Cadeler økte omsetningen med 253 prosent i første halvår, til 32,3 millioner euro, sammenlignet med fjorårets første halvår på 9,1 millioner euro. Veksten skyldes høy utnyttelse av fartøyer og bedre priser.

En god ordrebok førte til at begge fartøyene hadde en utnyttelsesgrad på 87 prosent i første halvår.

«I årsrapporten for 2020 guidet Cadeler om at inntektene i 2021 ville ligge på mellom 56 og 63 millioner euro, mens EBITDAR ville ligge på mellom 26 og 33 millioner euro. Guidingen er nå justert og forventes å ligge på mellom 59 og 63 millioner euro, som skyldes at kundene vil innløse opsjoner i de nåværende kontraktene. EBITDAR-guidingen er snevret inn til 26-30 millioner euro på grunn av høyere kostnader knyttet til mannskap, samt raskere investeringer i antall ansatte», sier Mikkel Gleerup, adm. direktør i Cadeler, i en børsmelding.

Cadeler Havvindselskap som tilbyr store installasjonsfartøyer som håndterer blant annet vindturbiner til havs.

Eier de to fartøyene Pacific Orca og Pacific Osprey.

Er notert på børs i Oslo.

Selskapets hovedkontor ligger i København.

I slutten av april gjennomførte Cadeler en emisjon, og hentet totalt 794 millioner kroner. Inntektene har blitt brukt til å finansiere en betydelig flåteutvidelse, og selskapet har hentet to fartøyer i X-klassen. Cadeler har dermed doblet antall fartøyer det vil eie innen 2025.

