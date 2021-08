Norsk startup har fått Scatec og Verdensbanken på kundelisten

Gründerbedriften Glint Solar, med Even Kvelland, Harald Olderheim og John Modin i spissen, har allerede fått Scatec og Verdensbanken på kundelisten. Det skal investeres mer enn 10.000 milliarder kroner i solenergi de neste ti årene, og Kvelland forklarer at de skal ta den samme rollen for solenergi som seismikkselskapene har i olje og gass.

– Jeg skulle satse på grønn finans på Wall Street, så skjedde det noe kluss med papirene og jeg havnet i Oslo med ingenting. Kona ble værende igjen i New York med leiligheten, sier Even Kvelland.

Dette er flytende sol

Men det kloke hodet ble veiet og funnet tungt nok til å komme med i gründerprogrammet til Antler. Der ble han teamet opp med Harald Olderheim og John Modin, og selskapet Glint Solar så dagens lys.

Glint Solars forretningsidé er flytende sol. De selger ikke solpanelene og de selger ikke flyteelementene. Men de selger informasjon om hvor det er mest hensiktsmessig å plassere disse flytende solpanelene.

KOM! KOM!: Vi vil gjerne ha besøk av deg som har en historie du vil dele. Kaffen er klar og stemningen uhøytidelig. Her har Even Kvelland fått fart på snakketøyet. Foto: Lotta Kirsebom

Det skal investeres mer enn 10.000 milliarder kroner i solenergi de neste ti årene, og i denne episoden forteller Kvelland hvordan de skal ta den samme rollen for solenergi som seismikkselskapene har i olje og gass. – På flytende sol har vi ingen konkurrenter ennå.

Selskapet sammenlignes med den norske suksessen Spacemaker som ble solgt for 2,2 milliarder kroner til Autodesk i fjor. Glint Solar lager noe som ikke finnes fra før, det er kul teknologi, kunstig intelligens og en bransje i vekst.

