Hydrogenselskap sikrer «en viktig strategisk ordre» fra Mitsubishi Power

HydrogenPro har mottatt en kjøpsordre fra Mitsubishi Power for verdens største enkeltbunns høytrykks alkaliske elektrolysersystem for produksjon av hydrogen, ifølge en melding fra selskapet.

Elektrolysesystemet vil ha en kapasitet på 1.100 normale kubikkmeter i timen (Nm3/t), og vil bli installert på Herøya industripark i løpet av 1. kvartal 2022. HydrogenPro vil drifte anlegget og arbeidet starter umiddelbart.

Selskapene ønsker ikke å oppgi kontraktsverdien, men prisen er i tråd med indikasjoner fra HydrogenPro tidligere i investormaterialet fra oktober 2020, ifølge selskapet.

Gjennom et samarbeid i en tidlig fase vil selskapene gjennomføre et strukturert valideringsprogram og optimalisere produksjonen. Senere på året planlegger de å introdusere lignende elektrolyserteknologi på det amerikanske markedet.

– Dette er en viktig strategisk ordre. Ved å implementere et felles verifiseringsprogram designet for å optimalisere elektrolysatorene for det amerikanske markedet, er forventningen at det kan gi betydelig muligheter i løpet av de kommende årene, sier Mårten Lunde, adm. direktør i HydrogenPro, i meldingen.

Lønnsomhet

HydrogenPro la mandag frem tallene for andre kvartal, som viste et underskudd på 13 millioner kroner, av en inntjening på i overkant av 133.000 kroner. Ifølge adm. direktør Mårten Lunde vil selskapet bli lønnsomt om «ikke veldig lenge».

– Jeg synes det har vært et kjempebra og aktivt kvartal for oss, både frem til slutten av kvartalet og gjennom hele sommeren, sa Lunde til Finansavisen i etterkant av at tallene ble sluppet.

Han påpekte at de har en solid kontantbeholdning på 470 millioner kroner, og mener det ikke er lenge til selskapet faktisk begynner å tjene penger.