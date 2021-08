Inntektsstup for Carbon Transition

Carbon Transition, som gamle Axxis Geo Solutions nå heter, fikk en omsetning på 432.000 dollar i andre kvartal. Noe som var 12,2 millioner mindre enn i for ett år siden. Inntektene er først og fremst knyttet til covid-19-kompensasjon fra den norske regjeringen mens inntektene i 2. kvartal 2020 var knyttet til kontraktsarbeid i Egypt.

– UNIK MULIGHET: Mener konsernsjef Ronny Bøhn i Carbon Transition. Foto: Axxis Geo Solutions

Ifølge konsernsjef Ronny Bøhn markerer det andre kvartalet en fullføring av selskapets omstrukturering og «et nytt kapittel i transformasjonen av selskapet». Det «nye» selskapet vil ha fokus på å investere i virksomheter og teknologier som vil bidra til å redusere karbonutslipp.

– Vi tror det er en unik mulighet til å investere i flere selskaper som har potensial til å bli langsiktige vinnere innen energiovergangsområdet. Gjennom en unik tilgang til avtale flyt og nøye valg, forventer Carbon Transition å generere betydelige og håndgripelige aksjonærverdier, sier Bøhn.

Ser få seismikkmuligheter i år

I løpet av første kvartal investerte også de kriserammede selskapet 30 millioner kroner i et konvertibelt lån i Arbaflame, som er et selskap med en velprøvd teknologi og betydelig etterslep for deres bioavfallsbaserte kullerstatningsløsning.

Som en del av selskapets omstillingsprosesser og «asset light» -strategi solgte selskapet fartøyet «Neptune Naiad» med et nettotap på 3,5 millioner dollar i løpet av kvartalet.



For den seismiske virksomheten har selskapet dialog med flere oljeselskaper relatert til multiklientbiblioteket Utsira og sier at de forventer at dette vil ha en positiv effekt på sent salg i andre halvdel av 2021.

Det seismiske kontraktmarkedet er fortsatt utfordrende, og selskapet ser begrensede muligheter for gjenværende OBN -kontrakter resten av året. Imidlertid venter Carbon Transition økt etterspørsel etter seismikkundersøkelser til neste år.