Tapte 16 millioner

Horisont Energi (Mill. kr) 1. H./21 2020 Driftsinntekter 0 0 Driftsresultat –16,3 –13,5 Resultat før skatt –16,4 –13,6 Resultat etter skatt –16,4 –4,4

Horisont Energi hadde ingen inntekter i første halvår i år, og resultatet etter skatt endte på minus 16,4 millioner kroner. Selskapet er imidlertid i en utviklingsfase ennå.

«I løpet av første halvår av 2021 har vi innfridd våre løfter og posisjonert Horisont Energi som et europeisk selskap for ren ammoniakk og karbonlagring, og mer spesifikt posisjonert Barents Blue-prosjektet som et sentralt hydrogenprosjekt», sier adm. direktør Bjørgulf Haukelidsæter Eidesen i en kommentar.

Selskapets kontantbeholdning utgjør 117 millioner. Det venter å ha nok midler til å ta Barents Blue-prosjektet investeringsbeslutning innen utgangen av neste år.

Selskapet er ett av mange titalls nykommere på Oslo Børs i år, gjennom sin registrering på Euronext Growth i starten av året.