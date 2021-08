Studentrekord

Utdanningskonsernet Sonans Holding økte driftsinntektene fra 125,8 millioner kroner i andre kvartal i fjor til 134,1 millioner kroner i samme periode i år. Topplinjeveksten på 7 prosent kan tilskrives et betydelig oppsving av antall studenter på Bjørknes Høyskole.

Faktisk er et rekordhøyt antall studenter innrullert på Bjørknes for studieåret 2021/22.

Topplinjeveksten kom til tross for at smitteverntiltak sørget for nedstengning av skoler i Stor-Oslo og «påvirket inntektene i Sonans Utdanning negativt».

Driftsresultatet falt likevel tilbake, og det henger sammen med at driftskostnadene steg 23 prosent fra 60 millioner i andre kvartal i fjor til 73,9 millioner kroner i samme periode i år. Økningen skyldes at organisasjonen rigges opp for den forventede studentveksten.

– Det fundamentale i markedet for høyere utdanning er sterkt, og vi har styrket vår posisjon i løpet av kvartalet, sier toppsjef Erik Brandt i en kommentar.

Rapporten her.