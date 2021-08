Nordic Steel vant Dogger Bank-kontrakt

Det Bryne-baserte selskapet Nordic Steel har akkurat blitt ferdig med å levere 120 tonn ventilasjonskanaler til Dogger Bank A. Nå er det klart at selskapet også skal levere det samme til Dogger Bank B.

Det er Aibel som har tildelt den nye kontrakten til Nordic Steel. Aibel bygger omformer-plattformer til Dogger Bank. Og det er fra disse plattformene at høyspent likestrømsteknologi skal brukes for å levere energi til britiske husstander.

Nordic Steel er en ledende produsent i Norge av ventilasjonskanaler og utstyr. Til verdens største havvindpark, Dogger Bank, leveres ventilasjonskanaler av typen Simduct, som er Nordic Steels eget merke, og kanaler i klasse A, B og E.

Kontrakten på Dogger Bank A var den største så langt for HVAC-avdelingen til Nordic Steel da den ble tildelt høsten 2020. Dogger Bank B er en tilsvarende kontrakt, som igjen blir blant de største til avdelingen.

Dogger Bank ligger i Nordsjøen, på britisk sektor, øst for Yorkshire-kysten, og blir verdens største bunnfaste havvindutbygging. Oppstart for drift er satt til 2023 for Dogger Bank A og Dogger Bank B starter driften i 2024. Når havvindparken er operativ kan 6 millioner britiske husstander få fornybar energi fra vindparken.